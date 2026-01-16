В Австрии судят психопата, который бросал в женщин фекалии со шприцами внутри

В Австрии судят психопата, который бросил в 12 женщин фекалии со шприцами внутри, пишет Kronen Zeitung.

Весной и летом 2025 года в Вене произошла серия шокирующих нападений: психически больной мужчина бросал в прохожих емкости с фекальными смесями. Жертвами стали двенадцать молодых женщин и двое мужчин. Пострадавшие получили серьезную психологическую травму и были вынуждены проходить медицинские обследования из-за риска заражения опасными заболеваниями.

Дело рассматривается в суде Вены. На слушании прокурор заявил, что речь идет не только об отвратительных преступлениях, но и о серьезных проблемах в австрийской системе здравоохранения. По его словам, эти нападения, вероятно, можно было предотвратить. С этим мнением согласилась и защита, назвав обвиняемого «жертвой системного дефицита».

В ходе разбирательства выяснилось, что незадолго до начала нападений мужчина сам обратился в психиатрическую клинику и открыто угрожал насилием, если его не госпитализируют. По показаниям, он говорил о возможных изнасилованиях, а также угрожал персоналу ножом. Несмотря на это, 29-летнего гражданина Румынии в стационар не приняли.

Уже через четыре дня, 29 апреля, произошло первое нападение. По данным следствия, большинство инцидентов случились на станциях метро линий U4 и U6, где мужчина в тот период ночевал. Он обливал жертв смесями фекалий, мочи и спермы, иногда добавляя в емкости иглы, червей и окурки.

Пострадавшие рассказывали в суде, что нападавший целился им в лицо. Жертвы описывали резкий, едкий запах и сильный шок. По словам прокурора, некоторые атаки могли иметь угрожающие жизни последствия, особенно из-за риска инфекций, включая гепатит.

Сам обвиняемый заявил, что слышал голоса и испытывал постоянные «пытки». Он утверждает, что после совершенных нападений на короткое время чувствовал облегчение. При этом он настаивал, что выбор жертв был случайным, и он не целился именно в женщин.

Дежурный врач клиники, где мужчина ранее просил о госпитализации, пояснила в суде, что на тот момент не было медицинских показаний для принудительного лечения. По ее словам, обвиняемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а не в остром психотическом эпизоде, поэтому ситуацию сочли вопросом для полиции.

