18-летняя россиянка пыталась поджечь призывной пункт после общения с мошенниками

В Мурманске мошенники убедили 18-летнюю девушку поджечь призывной пункт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ФСБ России.

В начале января мурманчанка 2007 года рождения ответила на звонок и сообщила неизвестным код от своего аккаунта на «Госуслугах».

После этого с девушкой связался «следователь» и сообщил, что ее учетной записью завладели мошенники и совершили противоправные действия, за которые ей и ее родственникам грозит уголовная ответственность.

Девушка испугалась и согласилась поджечь помещение одного из призывных пунктов Мурманска, в котором, как заявил ей «следователь», находится офис аферистов.

На этой неделе она направилась к зданию, взяв с собой легковоспламеняющуюся жидкость, но совершить поджог не успела, так как ее задержал наряд ППС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК России «Приготовление к совершению террористического акта». Девушке заключили под стражу на два месяца.

Ранее в Чувашии подростка обвинили в совершении теракта.