Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

18-летняя россиянка пыталась поджечь призывной пункт после общения с мошенниками

В Мурманске 18-летняя девушка пошла поджигать военкомат после звонка мошенников
Shutterstock

В Мурманске мошенники убедили 18-летнюю девушку поджечь призывной пункт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ФСБ России.

В начале января мурманчанка 2007 года рождения ответила на звонок и сообщила неизвестным код от своего аккаунта на «Госуслугах».

После этого с девушкой связался «следователь» и сообщил, что ее учетной записью завладели мошенники и совершили противоправные действия, за которые ей и ее родственникам грозит уголовная ответственность.

Девушка испугалась и согласилась поджечь помещение одного из призывных пунктов Мурманска, в котором, как заявил ей «следователь», находится офис аферистов.

На этой неделе она направилась к зданию, взяв с собой легковоспламеняющуюся жидкость, но совершить поджог не успела, так как ее задержал наряд ППС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК России «Приготовление к совершению террористического акта». Девушке заключили под стражу на два месяца.

Ранее в Чувашии подростка обвинили в совершении теракта.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27640075_rnd_0",
    "video_id": "record::abe70da1-9c98-4795-a34c-232f29c1bf53"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+