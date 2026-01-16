МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию

МИД РФ рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Молдавию

Россиянам стоит воздержаться от поездок в Молдавию. Об этом говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве уточнили, что в Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в республику.

«По прилету в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий и возможности связи с внешним миром», — отметили в МИД.

После долгого ожидания нередко россияне получали отказ во въезде под надуманными предлогами.

В ведомстве заявили о случаях произвольного применения законодательства, принудительного задержания на границе и уголовного преследования без представления убедительных доказательств.

16 января посол по особым поручениям Константин Долгов сообщил, что Молдавия, ограничивая консульский доступ сотрудников посольства РФ в Кишиневе к гражданам России, нарушает международное право.

Как отметил дипломат, российская сторона никогда не нарушает международное право и не инициирует дипломатические конфликты, однако будет бороться за права граждан России.

Накануне Минэкономразвития напомнило россиянам о рекомендации воздержаться от поездок в Иран. Гражданам РФ, уже находящимся на территории исламской республики, необходимо проявлять повышенную бдительность, избегать скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.

В министерстве призвали туристов внимательно следить за местными новостными каналами и строго соблюдать все инструкции и распоряжения властей.

Ранее Молдавия окончательно одобрила решение закрыть Русский дом в Кишиневе.