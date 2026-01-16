Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию

МИД РФ рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Молдавию
Михай Карауш/РИА Новости

Россиянам стоит воздержаться от поездок в Молдавию. Об этом говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве уточнили, что в Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в республику.

«По прилету в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий и возможности связи с внешним миром», — отметили в МИД.

После долгого ожидания нередко россияне получали отказ во въезде под надуманными предлогами.

В ведомстве заявили о случаях произвольного применения законодательства, принудительного задержания на границе и уголовного преследования без представления убедительных доказательств.

16 января посол по особым поручениям Константин Долгов сообщил, что Молдавия, ограничивая консульский доступ сотрудников посольства РФ в Кишиневе к гражданам России, нарушает международное право.

Как отметил дипломат, российская сторона никогда не нарушает международное право и не инициирует дипломатические конфликты, однако будет бороться за права граждан России.

Накануне Минэкономразвития напомнило россиянам о рекомендации воздержаться от поездок в Иран. Гражданам РФ, уже находящимся на территории исламской республики, необходимо проявлять повышенную бдительность, избегать скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.

В министерстве призвали туристов внимательно следить за местными новостными каналами и строго соблюдать все инструкции и распоряжения властей.

Ранее Молдавия окончательно одобрила решение закрыть Русский дом в Кишиневе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27639997_rnd_9",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+