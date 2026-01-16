Размер шрифта
Общество

«Противник сатанеет»: Балицкий об ударах ВСУ по Запорожской области

Балицкий: ВСУ сатанеет, нанося удары по инфраструктуре Запорожской области
Екатерина Штукина/РИА Новости

Вооруженные силы Украины «сатанеют», нанося удары по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Об этом журналистам рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По его словам, особенно интенсивно они бьют в период сильных морозов.

«У нас в регионе сильные морозы, поэтому бьет по инфраструктуре: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике», — отметил глава региона.

Власти Запорожской области в свою очередь делают все возможное, чтобы оперативно устранить последствия обстрелов, добавил Балицкий.

До этого командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову, что все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем российских военнослужащих.

В ходе встречи генерал-полковник рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают предпринимать безуспешные попытки прорваться в Купянск. Несмотря на это, подразделения Вооруженных сил России сохраняют контроль над всеми районами города.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении пяти населенных пунктов за неделю.

