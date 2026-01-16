Вооруженные силы Украины «сатанеют», нанося удары по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Об этом журналистам рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По его словам, особенно интенсивно они бьют в период сильных морозов.

«У нас в регионе сильные морозы, поэтому бьет по инфраструктуре: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике», — отметил глава региона.

Власти Запорожской области в свою очередь делают все возможное, чтобы оперативно устранить последствия обстрелов, добавил Балицкий.

До этого командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову, что все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем российских военнослужащих.

В ходе встречи генерал-полковник рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают предпринимать безуспешные попытки прорваться в Купянск. Несмотря на это, подразделения Вооруженных сил России сохраняют контроль над всеми районами города.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении пяти населенных пунктов за неделю.