Популярного блогера нашли без признаков жизни после странного поста

Мексиканского блогера Валадеза обнаружили без признаков жизни в его грузовике

Мексиканского блогера Исаака Эфраина Валадеза, который выкладывал видеозаписи о поездках по стране, обнаружили без признаков жизни. До этого он опубликовал странный пост в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сообщает People.

44-летнего блогера нашли в его грузовике утром 10 января. По предварительным данным, он стал жертвой вооруженного нападения. Утверждается, что в мужчину выстрелили минимум семь раз.

Вечером 9 января Валадез опубликовал пост, в котором заявил, что его предстоящая поездка на грузовике, может быть последней.

Валадез — популярный в Мексике блогер, который в социальных сетях публиковал видео, посвященные работе курьером. На его аккаунт были подписаны 164 тыс. человек.

