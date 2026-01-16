Размер шрифта
Популярного блогера нашли без признаков жизни после странного поста

Мексиканского блогера Валадеза обнаружили без признаков жизни в его грузовике
chakinvaladez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мексиканского блогера Исаака Эфраина Валадеза, который выкладывал видеозаписи о поездках по стране, обнаружили без признаков жизни. До этого он опубликовал странный пост в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сообщает People.

44-летнего блогера нашли в его грузовике утром 10 января. По предварительным данным, он стал жертвой вооруженного нападения. Утверждается, что в мужчину выстрелили минимум семь раз.

Вечером 9 января Валадез опубликовал пост, в котором заявил, что его предстоящая поездка на грузовике, может быть последней.

Валадез — популярный в Мексике блогер, который в социальных сетях публиковал видео, посвященные работе курьером. На его аккаунт были подписаны 164 тыс. человек.

В конце ноября в Оренбурге умер известный фитнес-блогер Дмитрий Нуянзин. Он набирал вес с помощью фаст-фуда, якобы с целью прорекламировать свой курс по похудению.

Ранее блогер формально умер ради возврата денег за авиабилет.

