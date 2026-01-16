Почти 500 тыс. мужчин легально уехали с Украины с начала СВО

NGL: 470 тыс. мужчин легально уехали с Украины и не вернулись с начала СВО

Не менее 470 тысяч украинских мужчин законно покинули страну с 24 февраля 2022 года и до настоящего момента не вернулись. Об этом пишет украинское издание Ngl.media со ссылкой на информацию от пограничных служб Словакии, Польши, Румынии и Молдовы.

Отмечается, что Венгрия в данном исследовании не учитывалась.

Кроме того, зафиксировано не менее 70 тысяч случаев нелегального пересечения границы мужчинами, причем эти данные, предположительно, не включают информацию о пересечениях с Белоруссией.

Распределение выехавших по странам следующее: 187 тысяч в Польшу, 229 тысяч в Румынию и 112 тысяч в Молдову. Исключением является Словакия, где наблюдается положительный баланс: число вернувшихся превышает число выехавших на 61 тысячу человек.

До этого сообщалось, что число выезжающих с Украины через пункты пропуска на границе с Польшей возросло в период праздников.

Ранее Украина оказалась в топе стран с самой большой «утечкой мозгов».