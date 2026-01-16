Размер шрифта
Политика

Спецпосланник США заявил о необходимости заключить сделку по Гренландии

Спецпосланник США Лэндри: сделка по Гренландии должна быть и будет заключена
Tom Little/Reuters

Сделка по Гренландии «должна быть и будет заключена», заявил специальный посланник США на острове Джефф Лэндри. Об этом пишет газета The Guardian.

По словам дипломата, американский лидер Дональд Трамп «серьезно» относится к своим планам по присоединению Гренландии к США.

«Я действительно верю, что есть договоренность, которая должна быть и будет достигнута, как только все разрешится», — сказал Лэндри.

Он обратил внимание, что хозяин Белого дома обозначил свои намерения относительно Гренландии. Теперь государственному секретарю США Марко Рубио и вице-президенту страны Джеймсу Дэвиду Вэсу надо заключить сделку.

Как отметил спецпосланник, он планирует посетить Гренландию в марте текущего года.

Гренландия является частью Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Трамп неоднократно говорил, что остров должен стать частью США.

5 января американский лидер заявил, что хочет установить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны. Министерство обороны Дании предупредило, что королевство нанесет ответный удар в случае вторжения американских войск в Гренландию.

В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин назвал серьезными планы США присоединить Гренландию. Он подчеркнул, что эту идею Вашингтона не стоит считать лишь экстравагантным заявлением.

Ранее делегация политиков из США прибыла в Данию, чтобы поддержать ее в вопросе принадлежности Гренландии.

