В Новосибирске отец шестерых детей избил их за открытую банку сгущенки

В Новосибирске отца судят за многолетние издевательства над шестью детьми. Об этом стало известно kp.ru.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина годами применял силу в отношении детей в возрасте от 7 до 15 лет, трое из которых были его собственными отпрысками.

«Он мог ударить ребенка ладонью, ногой, либо тем, что было под рукой. Поводы были незначительными: дети, например, открыли банку сгущенки без разрешения. Он разозлился, кинул банку и попал девочке в голову», — рассказал Родион Дукач, следователь следственного отдела по Первомайскому району Новосибирска.

В мае 2025 года детей, запертых в грязной квартире, обнаружили органы опеки. Братья и сестры находились в детской комнате площадью 12 квадратных метров, дверь в которую была заблокирована металлической балкой. Родителей не было дома, они ушли, оставив детям еду и бутылку воды.

Семья давно состояла на учете как неблагополучная — у главы семейства не было официальной работы, а его жена даже не пыталась защитить детей от истязаний.

«В отношении матери уголовное дело было заведено по статье 156 (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). Она не предпринимала никаких мер, чтобы предотвратить происходящее», — отметил следователь.

Мужчине грозит срок за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание и незаконное лишение свободы. Пострадавших изъяли из семьи и поместили в специализированный центр, где с ними работают психологи.

