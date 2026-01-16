«Им нужен психиатр»: олимпийский чемпион о запрете Латвии общаться с россиянами

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил об агонии властей Латвии из-за выдвинутого запрета, согласно которому латвийским спортсменам предписано не общаться с российскими атлетами на Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит РИА Новости.

«О спорте в этой ситуации не идет никакой речи, это просто умалишенные люди, которым нужно обратиться к специалистам по психиатрии. Это же просто бред сумасшедшего, это диагноз. Спортсмены здесь при чем? Они не должны иметь никакого отношения к политике», — заявил он.

15 января Олимпийский комитет Латвии рекомендовал латвийским спортсменам не контактировать с россиянами и белорусами на Играх 2026 года в Италии. Латвийским спортсменам рекомендовано во время церемоний награждения и цветочных церемоний, по возможности, следует избегать любых контактов со спортсменами из России и Белоруссии, а также, по возможности, держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок. Исключением являются случаи, когда такая необходимость является обязательным требованием соревнований.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортине д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее в Госдуме назвали латвийских спортсменов заложниками политики.