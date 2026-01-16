Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Спорт

«Им нужен психиатр»: олимпийский чемпион о запрете Латвии общаться с россиянами

Васильев раскритиковал власти Латвии за запрет на общение с российскими атлетами
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил об агонии властей Латвии из-за выдвинутого запрета, согласно которому латвийским спортсменам предписано не общаться с российскими атлетами на Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит РИА Новости.

«О спорте в этой ситуации не идет никакой речи, это просто умалишенные люди, которым нужно обратиться к специалистам по психиатрии. Это же просто бред сумасшедшего, это диагноз. Спортсмены здесь при чем? Они не должны иметь никакого отношения к политике», — заявил он.

15 января Олимпийский комитет Латвии рекомендовал латвийским спортсменам не контактировать с россиянами и белорусами на Играх 2026 года в Италии. Латвийским спортсменам рекомендовано во время церемоний награждения и цветочных церемоний, по возможности, следует избегать любых контактов со спортсменами из России и Белоруссии, а также, по возможности, держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок. Исключением являются случаи, когда такая необходимость является обязательным требованием соревнований.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортине д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее в Госдуме назвали латвийских спортсменов заложниками политики. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27640015_rnd_0",
    "video_id": "record::80420f8e-7c61-45ab-af55-bee983cae549"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+