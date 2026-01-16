Размер шрифта
Назван самый богатый певец России

Продюсер Евгений Бабичев назвал Юрия Антонова самым богатым певцом России
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Евгений Бабичев заявил, что считает народного артиста России Юрия Антонова богатейшим певцом страны, несмотря на отсутствие масштабных концертов. Его слова передает «Абзац».

«Почему именно он? Он с советских времен, когда находился на пике популярности, выстраивал отношения с авторским сообществом. Пиратские записи Антонова не купишь», — пояснил эксперт.

По словам Бабичева, композиции Антонова были востребованы не только в период расцвета его карьеры — «что ни песня, то хит». Он считает, что публика не забывает об артисте до сих пор.

«В барах постоянно заказывают Антонова. У него устойчивая ротация — его творчество не устаревает. Если оно не на века, то на десятилетия точно», — подчеркнул музыкальный критик.

Всесоюзная слава пришла к Антонову в конце 70-х, когда он начал сотрудничать с группой «Аракс». В 1979-1981 годах были записаны три пластинки-миньона с песнями «Зеркало», «Золотая лестница», «Я вспоминаю», «Не забывай» и «Дорога к морю». За годы творчества у артиста вышло больше полусотни альбомов, последний — «Дорога к морю» — в 2018 году.

Ранее стало известно, что певец Александр Розенбаум просит 9 млн за частное выступление. 

