Назван самый богатый певец России

Продюсер Евгений Бабичев заявил, что считает народного артиста России Юрия Антонова богатейшим певцом страны, несмотря на отсутствие масштабных концертов. Его слова передает «Абзац».

«Почему именно он? Он с советских времен, когда находился на пике популярности, выстраивал отношения с авторским сообществом. Пиратские записи Антонова не купишь», — пояснил эксперт.

По словам Бабичева, композиции Антонова были востребованы не только в период расцвета его карьеры — «что ни песня, то хит». Он считает, что публика не забывает об артисте до сих пор.

«В барах постоянно заказывают Антонова. У него устойчивая ротация — его творчество не устаревает. Если оно не на века, то на десятилетия точно», — подчеркнул музыкальный критик.

Всесоюзная слава пришла к Антонову в конце 70-х, когда он начал сотрудничать с группой «Аракс». В 1979-1981 годах были записаны три пластинки-миньона с песнями «Зеркало», «Золотая лестница», «Я вспоминаю», «Не забывай» и «Дорога к морю». За годы творчества у артиста вышло больше полусотни альбомов, последний — «Дорога к морю» — в 2018 году.

