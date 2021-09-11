Стало известно об ухудшении состояния выжившей после отравления арбузом москвички

В Москве у 38-летней родственницы бабушки и внучки, которые отравились арбузом и умерли, стабилизировалось состояние и она под свою ответственность отправилась домой. Однако спустя время пострадавшей снова стало плохо и женщину госпитализировали. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Как сообщается, ее увезли в реанимацию. По информации телеканала, пострадавшей проводят интенсивную терапию. Согласно результатам анализов, в ее организме есть кишечная бактериальная инфекция неясного происхождения. Врачи пока не дали никаких прогнозов по состоянию этой женщины.

В столице 10 сентября скончались 15-летняя девочка и ее бабушка — они отравились арбузом, купленным в магазине «Магнит». По предварительной информации, 9 сентября троих человек (помимо погибших, в больницу также доставили маму девочки) госпитализировали с пищевым отравлением. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз.

Генпрокуратура начала проверку, мог ли арбуз из «Магнита» стать причиной происшествия. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Также «Газете.Ru» стало известно, что торговая сеть «Магнит» сняла с продажи арбузы после отравления семьи.