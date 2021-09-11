Во Франции экс-глава минздрава оказалась на скамье подсудимых из-за пандемии

Бывший министр здравоохранения Франции Агнес Бузин предстала перед судом, который должен дать оценку ее действиям в начале пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал France 24.

Как заявил на заседании прокурор, Бузин попала под следствие за «создание угрозы жизни других людей». Экс-министр в свою очередь сказала, что разбирательство — «прекрасная возможность для меня объясниться и установить истину».

»(Я не позволю — прим. ред.) дискредитировать действия правительства или мои действия в качестве министра, когда мы так много сделали для подготовки нашей страны к глобальному кризису в области здравоохранения, который все еще продолжается», — отметила она.

В январе 2020 года — в самом начале пандемии — Бузин публично отрицала вероятность появления SARS-CoV-2 во Франции, а после этого говорила о минимальном риске передачи вируса от человека к человеку.

Это первый случай в мире, когда из-за пандемии перед судом предстает высшее должностное лицо государства.

Ранее во Франции прошли массовые демонстрации против обязательной вакцинации от COVID-19.