Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве подростки попали в больницу, употребив «адский напиток» из салфеток

Shutterstock/1take1shot

Московских подростков госпитализировали после неудачной попытки опьянеть. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, два молодых человека и девушка попали в больницу с отравлением изопропаном. У всех фиксировали диарею, рвоту, проблемы с координацией и другие характерные признаки.

Как рассказали сами подростки, они развели в воде влажные салфетки в воде, затем смешали со сладким напитком, таким образом приготовив «адский напиток».

«Молодые люди признались, что хотели опьянеть», – сообщается в публикации.

На данный момент все трое находятся в стабильном состоянии. Медики оказывают им необходимую помощь.

До этого в Йошкар-Оле юноша попал в реанимацию после того, как употребил алкоголь. Помимо этого, у него диагностировали переохлаждение. Медики спасли несовершеннолетнего.

Родители не знали о произошедшем и обратились в полицию после того, как поняли: отпросившийся на прогулку сын не вернулся.

Ранее в Петербурге юноша отравился алкоголем, подрался с отцом и попал в реанимацию.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
