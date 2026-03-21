В Москве подростки попали в больницу, употребив «адский напиток» из салфеток

SHOT: три подростка смешали напиток из салфеток и оказались в больнице

Московских подростков госпитализировали после неудачной попытки опьянеть. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, два молодых человека и девушка попали в больницу с отравлением изопропаном. У всех фиксировали диарею, рвоту, проблемы с координацией и другие характерные признаки.

Как рассказали сами подростки, они развели в воде влажные салфетки в воде, затем смешали со сладким напитком, таким образом приготовив «адский напиток».

«Молодые люди признались, что хотели опьянеть», – сообщается в публикации.

На данный момент все трое находятся в стабильном состоянии. Медики оказывают им необходимую помощь.

До этого в Йошкар-Оле юноша попал в реанимацию после того, как употребил алкоголь. Помимо этого, у него диагностировали переохлаждение. Медики спасли несовершеннолетнего.

Родители не знали о произошедшем и обратились в полицию после того, как поняли: отпросившийся на прогулку сын не вернулся.



Ранее в Петербурге юноша отравился алкоголем, подрался с отцом и попал в реанимацию.