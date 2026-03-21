В Москве подростки попали в больницу, употребив «адский напиток» из салфеток

Московских подростков госпитализировали после неудачной попытки опьянеть. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
По данным Telegram-канала, два молодых человека и девушка попали в больницу с отравлением изопропаном. У всех фиксировали диарею, рвоту, проблемы с координацией и другие характерные признаки.
Как рассказали сами подростки, они развели в воде влажные салфетки в воде, затем смешали со сладким напитком, таким образом приготовив «адский напиток».
«Молодые люди признались, что хотели опьянеть», – сообщается в публикации.
На данный момент все трое находятся в стабильном состоянии. Медики оказывают им необходимую помощь.
До этого в Йошкар-Оле юноша попал в реанимацию после того, как употребил алкоголь. Помимо этого, у него диагностировали переохлаждение. Медики спасли несовершеннолетнего.
Родители не знали о произошедшем и обратились в полицию после того, как поняли: отпросившийся на прогулку сын не вернулся.
Ранее в Петербурге юноша отравился алкоголем, подрался с отцом и попал в реанимацию.