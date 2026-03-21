Видео: автомобиль с нижегородцем вспыхнул после лобового ДТП

В Нижегородской области машины с людьми воспламенились в жестком ДТП

В Нижегородской области произошла лобовая авария с возгоранием. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«28-летний водитель Kia Rio без прав и с подложными номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry. Оба водителя пострадали», – сообщили в Госавтоинспекции.

По данным канала, авария произошла на трассе Выкса-Навашино. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоит поврежденный автомобиль: у транспорта смят кузов, разбит капот и бампер, а его детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что рядом стоит другая машины, которая в момент аварии загорелась, при этом пламя охватило транспорт полностью. По словам автора видео, воспламенился и другой автомобиль, но пожар удалось ликвидировать.

