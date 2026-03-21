Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Северное сияние заметили в нескольких регионах России

Синоптик Леус: сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Подмосковье
«Чехов Вид»/vk.com

Мощная магнитная буря достигла уровня G3 и продолжает воздействовать на Землю. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, после полуночи интенсивность бури выросла, и около трех часов ночи зафиксирован сильный геомагнитный шторм, который продолжается.

Начавшаяся накануне вечером буря сопровождалась полярными сияниями, которые наблюдали даже в Московской, Владимирской и Смоленской областях.

Уровень G3 считается сильным и может влиять на работу энергетических систем, вызывая ложные срабатывания защитных механизмов и проблемы с трансформаторами. Также возможны сбои в спутниковой и радионавигации, а также в радиосвязи.

Пик геомагнитного шторма ожидается в первой половине 21 марта, после чего его интенсивность начнет снижаться.

Ближайшие дни могут стать последней возможностью в этом году увидеть полярные сияния. Научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев сообщал, что после 20 марта, когда наступит весеннее равноденствие, световой день начнет быстро увеличиваться, и наблюдать сияния станет сложнее из-за освещенности. Кроме того, активность Солнца постепенно снижается, что уменьшает число выбросов плазмы и магнитных бурь.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
