Соперник сборной России будет добираться до Краснодара с тремя пересадками

Сборная Никарагуа будет добираться до России с тремя пересадками

Сборная Никарагуа, которая 27 марта проведет товарищеский матч с Россией, будет добираться до Краснодара с тремя пересадками, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу команды Никарагуа.

«Добираться планируется с пересадками в Сальвадоре, Панаме и Турции. Надеемся быть на месте в ночь с 24 на 25 марта. Детальной программы пребывания в России пока нет, как и окончательного списка футболистов», — сказали в пресс-службе сборной Никарагуа.

2 февраля глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.



Ранее сборная России объявила окончательный состав на мартовские матчи.