В США назвали РФ, Китай, Иран, КНДР и Пакистан главными угрозами безопасности

Правительство США назвало Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан главными угрозами безопасности в ежегодном докладе разведывательного сообщества страны об угрозах безопасности (Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community 2026).

Среди глобальных и транснациональных угроз перечислены ракетная угроза, миграция, киберугрозы и технологии, Африка.

Пакистан впервые включен в список значимых ядерных угроз из-за разработки новейших ракетных систем, потенциально способных за кратчайшее время достичь американской территории.

В марте прошлого года спецслужб Литвы в своем докладе назвали Россию, Белоруссию и Китай главными угрозами безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в этом ряду литовцы забыли упомянуть пару других слов — «святую воду и осиновый кол».

