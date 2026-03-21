Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В США назвали Россию и еще четыре страны главными угрозами безопасности

Maxim Shemetov/Reuters

Правительство США назвало Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан главными угрозами безопасности в ежегодном докладе разведывательного сообщества страны об угрозах безопасности (Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community 2026).

Среди глобальных и транснациональных угроз перечислены ракетная угроза, миграция, киберугрозы и технологии, Африка.

Пакистан впервые включен в список значимых ядерных угроз из-за разработки новейших ракетных систем, потенциально способных за кратчайшее время достичь американской территории.

В марте прошлого года спецслужб Литвы в своем докладе назвали Россию, Белоруссию и Китай главными угрозами безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в этом ряду литовцы забыли упомянуть пару других слов — «святую воду и осиновый кол».

Ранее Сергей Шойгу назвал число борющихся с Россией стран.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!