В России рассказали об альтернативе полной блокировке Telegram

Бедеров: вместо полной блокировки Telegram в России введут жесткие ограничения
Полная блокировка Telegram в России в скором времени вряд ли будет осуществлена, однако власти могут прибегнуть к другой мере — более жестким ограничениям работы мессенджера. Такое мнение высказал руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в интервью ТАСС.

Эксперт отметил, что с 2025 года власти России постепенно сужали функционал Telegram, не отключали его сразу, при этом точка невозврата так и не была пройдена.

Бедеров добавил, что полностью заблокировать мессенджер в стране могут лишь в двух случаях: если его руководство перестанет удалять контент по требованию регулятора, либо если через него будет скоординировано какое-то ужасное событие.

Уже более месяца россияне сталкиваются с замедлением мессенджера Telegram: сообщения не отправляются, а медиафайлы прогружаются с большой задержкой. В сети полагают, что не за горами блокировка этого канала связи в России. Даже называют дату — 1 апреля 2026 года. Действительно ли работа мессенджера будет ограничена, какого мнения придерживается Роскомнадзор и что делать пользователям и блогерам в случае блокировки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили об отказе рекламодателей уходить из Telegram.

 
