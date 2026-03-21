«Тайные йеменские технологии»: как Ирану удалось поразить американский F-35

Иранская противовоздушная оборона смогла поразить американский F-35 — малозаметный истребитель-бомбардировщик, который еле смог дотянуть до базы. Ирану удалось это, несмотря на то, что США имеют тотальное господство в воздухе и уничтожили бесчисленное множество иранских зенитных ракет. На самом деле это событие назревало давно: у F-35 есть одна неустранимая уязвимость, из-за которой его в 2025 году чуть не сбили йеменские хуситы. О том, что значит иранский успех и почему «стелс» не значит «невидимый», — в материале «Газеты.Ru».

Преждевременная бравада

США и Израиль 28 февраля начали полномасштабную войну против Ирана, начав с уничтожения его верховного политического руководства внезапным ударом. За несколько дней авиация коалиции завоевала над Ираном господство в воздухе и приступила к регулярным ударам по нему управляемыми бомбами, в том числе по Тегерану. Поскольку бомбы, в отличие от ракет, можно сбрасывать лишь с небольшого расстояния, напрашивался логичный вывод, что иранская ПВО выведена из строя как система и не создает серьезной угрозы.

Утром 19 марта президент США Дональд Трамп проговорил эту мысль вслух, в свойственной для себя хвастливой манере. «Мы уничтожили практически все, что можно было уничтожить, включая руководство. Мы летаем куда хотим… по нам даже никто не стреляет», — заявил он во время встречи с премьер-министром Японии в Белом доме. Вечером того же дня этот тезис был опровергнут.

Официальный Telegram-канал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил о поражении истребителя F-35 зенитной ракетой и выложил подтверждающее видео, предположительно снятое инфракрасным прицелом зенитно-ракетного комплекса (ЗРК). Сами кадры выглядят подозрительными из-за слишком «гладкой» картинки, бездействия летчика перед лицом угрозы и из-за того, что видео обрывается на самом интересном месте, в момент взрыва ракеты. Однако практически сразу факт поражения самолета подтвердили источники американского телеканала CNN. По их словам, F-35 совершил аварийную посадку на одной из американских ближневосточных баз, а «состояние летчика стабильное».

В пятницу репортеры подтвердили, что пилот был ранен шрапнелью и что посадка была реально жесткой, так что в строй самолет в обозримом будущем не вернется.

Иранские вооруженные силы можно поздравить с крупным успехом, достичь которого было невероятно трудно, иначе бы его не пришлось ждать три недели с начала войны.

Однако если попытаться рассмотреть ситуацию со стратегической точки зрения, едва ли иранское положение теперь пойдет на лад, и почти успешное уничтожение F-35 не означает, что противовоздушная оборона заработала как должно.

Сбить самолет — не значить защититься от атак

Многие наблюдатели склонны воспринимать войну через призму ярких событий, особенно если они подтверждаются видео и смотрятся эффектно, как, например, бомбардировки или уничтожение самолетов в небе. Для генералов все обстоит не так, и одно и то же событие, вроде потери самолета, может иметь разный вес и смысл в зависимости от контекста.

Противовоздушная оборона может решать две принципиально разные задачи. Первая — это защита территории или объектов от ударов противника. В этом случае истребители, ЗРК и артиллерия должны не дать атакующим самолетам и ракетам прорваться, уничтожив их на подлете, заставив отменить атаку, или хотя бы нанести катастрофические потери, чтобы сделать вторую атаку невозможной. С противовоздушной обороной такого типа столкнулся бы Иран при попытке атаковать американский авианосец в Оманском заливе или украинская авиация, если бы решилась атаковать Москву.

Такая ПВО способна защитить страну от ударов, но зато становится уязвимой сама по себе. Для того чтобы вовремя обнаруживать вражеские самолеты на большом расстоянии, ей нужны радары. Противник фиксирует их излучение средствами радиотехнической разведки, определяет позицию радиолокационной станции (РЛС) и либо бьет по ее координатам, либо запускает ракету, которая наводится на источник радиоволн.

F/A-18 ВМФ США, участвующий в войне против Ирана. На нем подвешены четыре противорадиолокационные ракеты HARM для подавления ПВО U.S. Central Command

Как только ЗРК запускает ракету по атакующему самолету, ракете или ложной цели, его позиция становится видна всем вокруг. Поэтому ВВС США еще во Вьетнаме отработали специальную тактику: один из самолетов провоцировал пуск ракеты и, как только видел ее, спасался резким маневром, в то время как другие самолеты уничтожали место пуска бомбами.

В наши дни огромную угрозу для зенитных ракетных комплексов в прифронтовой полосе представляют маленькие дроны, для стрельбы по которым ЗРК обычно не приспособлен.

Существует бесчисленное множество тактических приемов и для авиации, и для сил ПВО, но в целом между ними завязывается примерно равный бой, который может выиграть как одна сторона, так и другая.

Однако если ВВС защищающейся страны выбиты из войны, а ЗРК и радары систематически уничтожаются противником без потерь, то противовоздушная оборона может перейти в совершенно другой режим — это режим засад с целью нанесения потерь.

Это можно назвать (противо)воздушной партизанской тактикой, и ее классическим примером долгое время считалась Вьетнамская война. Однако недавно появился другой, более свежий и релевантный пример: американская воздушная кампания по бомбардировке хуситов. В ходе нее йеменские повстанцы, полагавшиеся на кустарные ЗРК, создали для США значительную угрозу и чуть было сами не сбили F-35.

Зенитные ракеты из гаража

Хуситы — это неформальное название шиитской группировки «Ансар Алла», одной из сторон гражданской войны в Йемене. Они выступают традиционными союзниками Ирана и противниками Израиля, и потому после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года начали атаки на торговые суда в Красном море, чтобы заставить Израиль прекратить бомбардировки Газы. Это создавало немалые проблемы для западной экономики, и потому в марте 2025 года США начали военную операцию Rough Rider, направленную против хуситов.

Со стороны могло показаться, что речь пойдет о безнаказанной бомбардировке очередных повстанцев и ополченцев. Однако с первых же дней кампании наблюдатели поражались массивному использованию США дальнобойных ракет вместо дешевых бомб, а в мае 2025 года стали появляться сообщения, что хуситы не столь беззащитны.

В частности, газета The New York Times выяснила, что хуситские зенитные ракеты несколько раз пролетали в непосредственной близости от американских самолетов, в том числе F-35. Номинально у «Ансар Алла» нет мощных современных ЗРК с громкими именами, как С-400 или Patriot. В основном они вооружены иранскими комплексами вроде Barq, который можно считать условным аналогом устаревших версий ЗРК «Бук», а также большим числом кустарных изделий. Например, советские ракеты воздух-воздух с инфракрасным самонаведением, Р-27Т и Р-73, ополченцы устанавливают на подвижные платформы и запускают с земли.

Многочисленных хуситские кустарные и полукустарные ЗРК (коллаж) Oryx

Но для успеха важны не ракеты, а то, в какую они встроены систему.

Хуситы развернули огромную сеть следящих за небом камер, в том числе инфракрасных. В отличие от радаров, они не излучают и не могут быть легко обнаружены.

Также в этом случае перестает играть роль малая радиолокационная заметность F-35, одно из главных его преимуществ. Дальность обнаружения у такой камеры несравнимо меньше, чем у радара, возможно, всего несколько километров, — иначе она сама будет слишком большой и заметной целью. Однако если угадать с ее размещением, то самолеты попадут в ее объектив и окажутся под ударом.

Никто точно не знает, что именно применяли хуситы в тех почти успешных атаках. Например, если речь шла о F-15 и F-16, это могли быть ракеты с радиoлокационной головкой самонаведения, вроде «Бук», но запускаемые в упор, так, чтобы радар включился лишь перед атакой. В этом случае его не могут уничтожить заранее, а у летчика остается мало времени на реакцию. По малозаметным F-35 могли запускать ракеты с ИК-наведением, от которых можно защититься отстрелом ложных тепловых целей («горящих факелов»). Также нельзя исключать применение комплексов с радиокомандным наведением: в этом случае камера следит за целью и за ракетой, а автоматика (или оператор) пытаются попасть одним в другое, передавая на ракету команды. Похожий режим работы имелся, например, у старого советского ЗРК «Оса» и многих других.

Стрельбой из-за угла не выиграть войну

Разумеется, раз такую систему смогли развернуть хуситы, то, тем более, она доступна для Ирана, их спонсора. Военный корреспондент газеты Times of Israel Эммануэль Фабиан сообщил, что иранские камеры воздушного обнаружения подключены к системе на основе искусственного интеллекта, которая автоматически фиксирует движущиеся цели, определяет их примерные координаты и отслеживает перемещения. По его же словам, несмотря на все усилия американо-израильской коалиции по уничтожению этой сети, не менее 25% этих камер остаются в строю и создают угрозу для атакующих самолетов.

Так что недавнее поражение F-35, скорее всего, неслучайно и является плодом кропотливой и креативной работы.

Возможно, американским официальным лицам следует снизить накал бравурных заявлений, — ведь иранские зенитчики, по сути, приложили Трампа лицом об стол прямо в день, когда он заявил о триумфе.

Но и в Тегеране пока еще рано открывать шампанское, — безалкогольное, с учетом идеологической специфики. Американская и израильская авиация продолжает регулярные безнаказанные бомбардировки Ирана, нацеленные на высших руководителей иранского государства и вооруженных сил. Так, 20 марта был убит пресс-секретарь КСИР, генерал Али Мохаммад Наини.

Нет никаких аргументов в пользу того, что поражения американских самолетов станут регулярными. Напротив — триумфальные заявления американского руководства и слабое иранское сопротивление могли расслабить летный состав ВВС, а повреждение одного из бортов может вернуть им бдительность. Наконец, успешное поражение F-35 считывается как успех лишь потому, что вокруг него был создан нездоровый ореол полной невидимости и неуязвимости, — хотя даже его производитель, компания Lockheed Martin, никогда не заявляла ничего отдаленно похожего.

F-35 на испытаниях надежности во время подрыва зенитной ракеты United States Department of Defense

Строго наоборот — согласно рассекреченным документам о разработке F-35 конструкторы не только предполагали возможность его обнаружения, но и целенаправленно стремились защитить его от поражения ракетой при ее попадании в цель. Разумеется, на таком самолете нельзя разместить настоящую броню в традиционном понимании, но можно сделать конструкцию более живучей.

Натурные испытания, в ходе которых небольшие зенитные ракеты взрывались около F-35 и его деталей, показали, что задачу выполнить удалось. Например, его топливные баки мало подвержены пожарам из-за продвинутой системы заполнения их инертным газом, а двигатель F-35 продолжал работу даже при поражении несколькими шрапнельными элементами.

Тот факт, что американские конструкторы до сих пор проектируют самолеты для реальной войны, а не для красивых демонстраций на шоу и подиумах, должен стать крайне тревожным сигналом для всех стран, кроме Ирана, которым США тоже могут угрожать.