Временные ограничения на полеты введены в московском аэропорту

Временные ограничения на прием и выпуск рейсов введены в аэропорту Шереметьево

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Соответствующая мера могла быть принята на фоне атак украинских беспилотников на территорию России.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 21 марта над регионами страны перехватили и уничтожили 283 БПЛА, в том числе над Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что менее чем за сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 49 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону столицы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

