Россиянам назвали стоимость отдыха в Египте этим летом

Арутюнов: отдых в Хургаде летом обойдется в 145‑150 тысяч рублей на двоих

Отдых в Хургаде летом для российских туристов при раннем бронировании обойдется в 145-150 тысяч рублей на двоих за неделю. Об этом рассказал генеральный директор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с РИА Новости.

«У нас есть три основных курорта, которые мы продаем в Египте — это Хургада, Шарм-эш-Шейх и новый курорт на Средиземном море Аламейн. Хургада, наверное, самое дешевое из этих направлений. Цена в июне составляет порядка 145-150 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет, проживание в отеле 4 звезды с типом питания «все включено», — сказал Арутюнов.

По его словам, Шарм-эш-Шейх обойдется дороже — от 160 тыс. рублей.

На майские праздники в 2026 году россияне чаще всего бронируют экскурсионные туры на Северный Кавказ, в Калининградскую область, на Алтай, в Санкт-Петербург и Казань. Как рассказала эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах, экскурсионная поездка на двоих на три дня в Калининградскую область составит примерно 27,3 тыс. рублей, в Дагестан — 43 тыс. рублей, а отдых на Горном Алтае обойдется — в 58 тыс. рублей.

