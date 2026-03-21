Гуменник рассказал, хочет ли он сделать программу под метал

Фигурист Петр Гуменник заявил, что думал над тем, чтобы поставить программу под метал. Его слова пердает Telegram-канал «Лутц с полубильмана».

«Я об этом думал, но пока пожалел зрителей. Решил, что они к этому не готовы. Возможно, возьму когда-нибудь Black Metal в инструментальном исполнении без скрима. Я бы попробовал что-то вроде техно», — сказал Гуменник.

Гуменник был участником зимних Олимпийских игр — 2026 и набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Фигуристо пришлось менять короткую программу из-за отзыва разрешения на использование музыки к фильму «Парфюмер», на которую она была поставлена.

Гуменник в сезоне2-25/26 выиграл чемпионат России впервые в карьере, а также завоевал золотую медаль финала Гран-при России.

Ранее Гуменник рассказал, сможет ли он выполнить пятерной прыжок.

 
