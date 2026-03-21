Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Ростовчанка согласилась поехать с незнакомцами и оказалась в рабстве на Ставрополье

На Ставрополье освободили из рабства ростовчанку
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

Женщина из Ростовской области попала в рабство в Ставропольском крае. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на координатора движения «Альтернатива» Арину Файрушину.

Как рассказала собеседница, в момент похищения пострадавшая переживала семейную драму. Она ходила по улицам города и плакала. Это заметили вербовщики и предложили ей якобы поработать в другом месте.

Получив согласие, они отправили ее к жителям Ставрополья, у которых она провела около месяца. «Рабовладельцы» вывозили ее на овощебазу и заставляли трудиться, при этом отказываясь платить ей деньги.

Пострадавшую также запугивали. Ей говорили, что, если она попросит помощи у полицейских, с ними все равно все решат и она продолжит «работать».

В результате женщину нашли и помогли ей вернуться в Ростовскую область.

О подобном случае в этом же регионе стало известно несколько дней назад. Братья похитили 22-летнего молодого человека и заставляли его работать без оплаты. В отношении мужчин возбудили дело.

Ранее в Тюменской области из рабства освободили 20 человек.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
