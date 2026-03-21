Ростовчанка согласилась поехать с незнакомцами и оказалась в рабстве на Ставрополье

Женщина из Ростовской области попала в рабство в Ставропольском крае. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на координатора движения «Альтернатива» Арину Файрушину.

Как рассказала собеседница, в момент похищения пострадавшая переживала семейную драму. Она ходила по улицам города и плакала. Это заметили вербовщики и предложили ей якобы поработать в другом месте.

Получив согласие, они отправили ее к жителям Ставрополья, у которых она провела около месяца. «Рабовладельцы» вывозили ее на овощебазу и заставляли трудиться, при этом отказываясь платить ей деньги.

Пострадавшую также запугивали. Ей говорили, что, если она попросит помощи у полицейских, с ними все равно все решат и она продолжит «работать».

В результате женщину нашли и помогли ей вернуться в Ростовскую область.

О подобном случае в этом же регионе стало известно несколько дней назад. Братья похитили 22-летнего молодого человека и заставляли его работать без оплаты. В отношении мужчин возбудили дело.

Ранее в Тюменской области из рабства освободили 20 человек.