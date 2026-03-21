Иран подтвердил удар баллистическими ракетами по острову Диего-Гарсия

Иран подтвердил удар ракетами по базе США и Британии в Диего-Гарсия

Власти Ирана подтвердили, что запустили две баллистические ракеты в направлении британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом сообщает Mehr.

Агентство отмечает, что этот запуск показывает огромный шаг в противостоянии с США.

В начале марта президент США выразил разочарование отказом премьер-министра Великобритании Кира Стармера разрешать американским войскам использовать базу Диего-Гарсия на одном из островов архипелага Чагос для удара по Ирану. Позже британский премьер изменил позицию.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.