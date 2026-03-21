В подполье сообщили о взрывах в районе завода, производящего взрывчатку в Сумах

Лебедев: взрыв зафиксирован в районе сумского завода взрывчатки
Stringer/dpa/Global Look Press

Взрыв произошел в районе предприятия в Сумах, производящего взрывчатые вещества. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

По его словам, все случилось накануне днем.

«Предварительно, на заводе производились взрывчатые вещества для снарядов и кассетной начинки ракет», — сказал он.

9 марта в городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв.

8 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю Вооруженные силы России нанесли удары по его стране «тысячи раз». По его словам, речь идет о «почти 1750 ударных дронах, 1530 управляемых авиационных бомб, 39 ракетах».

7 марта Вооруженные силы России ударили по территории Украины, под огнем оказались Киев и Харьков. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», по Киеву были применены ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Также в сторону Украины были запущены крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники «Герань». После атаки в Киеве и Харькове произошли взрывы и возникли пожары.

Ранее российские военные уничтожили два предприятия с уникальным оборудованием в Киеве.

 
