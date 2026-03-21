Россиянина арестовали за оформление более тысячи сим-карт для украинской разведки

ФСБ: арестован житель Мордовии, оформивший тысячу сим-карт и станций для Украины
Житель Мордовии, оформивший более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций для кураторов из украинской разведки, арестован по делу о госизмене. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, пишет РИА Новости.

«Пресечена противоправная деятельность 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

Установлено, что предприниматель из Саранска стал сотрудничать с представителем ГУР минобороны Украины.

Так, с августа по октябрь 2025 года он оформил у российских операторов связи более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций, доступ к которым отдал за деньги кураторам для дистанционного мошенничества в отношении россиян, а также подрывной деятельности, подчеркнули в ФСБ.

Как стало известно правоохранителям, для анонимности и сокрытия финансовых операций все деньги жителю Мордовии переводили на созданные им криптокошельки. Сейчас фигурант уже находится под стражей.

