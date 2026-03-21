Суд в США признал Маска виновным по делу о Twitter

Суд присяжных в Сан-Франциско пришел к выводу, что Илон Маск вводил инвесторов в заблуждение перед покупкой Twitter и должен выплатить компенсацию. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в 2022 году предприниматель публично заявлял о большом количестве фейковых аккаунтов в соцсети и рассматривал отказ от сделки. Эти действия, как считают присяжные, могли повлиять на стоимость компании.

Отмечается, что решение суда основано на оценке ущерба, нанесенного акциям Twitter в течение примерно пяти месяцев, пока Маск делал соответствующие заявления. Точную сумму компенсации инвесторам суд определит позже.

Маск приобрел социальную сеть в 2022 году за $44 млрд, после чего переименовал ее в X. До сделки он неоднократно критиковал платформу за правила модерации, в том числе за блокировку аккаунта президента США в январе 2021 года после беспорядков в Вашингтоне. После покупки бизнесмен заявлял о намерении изменить подход к модерации контента.

