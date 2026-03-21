Сенатор от Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Волошин в беседе с «Лентой.ру»заявил, что, посетив Славянск, Дружковку и Краматорск, Владимир Зеленский продолжает «прощальное турне» по Донбассу.

По словам Волошина, украинский лидер уже не первый раз посещает именно те города, которые впоследствии входят в состав Российской Федерации, как это, например, произошло с Авдеевкой, Покровском, Бахмутом, Купянском и другими населенными пунктами. Зеленский, как полагает российский политик, чувствует, что ситуация с Краматорском меняется, и «вживую город он уже не увидит».

«Поэтому сейчас мы наблюдаем скорее грязный пиар Зеленского в преддверии возможной политической борьбы», — отметил Волошин, подчеркнув, что Киеву в настоящее время важно создать картинку и иллюзию контроля.

В начале марта американская газета The New York Times писала, что Зеленский своим визитом на подконтрольную Украине территорию Донбасса показал, что Киев не планирует уступать территории в ходе переговоров об урегулировании конфликта. Украинский лидер не сообщал, в какой конкретно город отправился. Однако по видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, стало понятно, что он приехал с визитом в Дружковку. В беседе с журналистами он отметил, что отправился туда для поднятия боевого духа офицеров и солдат.

Ранее Зеленский отверг обмен части Донбасса на приграничные территории.