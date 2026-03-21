В Херсоне ТЦК стали использовать женщин для мобилизации украинцев

Сальдо: в Херсоне ТЦК под видом раздачи гумпомощи женщинами мобилизуют мужчин
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) нашли новый способ мобилизации мужчин в Херсоне. Для этого они используют женщин-«волонтеров», которые под видом раздачи гуманитарной помощи делают поквартирный обход. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В городе используются разные способы выявления мужчин — вплоть до обходов квартир приезжими женщинами-«волонтерами» под предлогом гуманитарной помощи», — рассказал губернатор.

Сальдо отметил, что после таких проверок мужчин часто забирают прямо из дома и отправляют в мобилизационные пункты.

1 марта губернатор сообщил, что операторы БПЛА российской группировки войск «Днепр» помешали сотрудникам ТЦК насильственно мобилизовать жителя Херсонской области

На видео можно увидеть, как несколько сотрудников ТЦК схватили мужчину и пытались его силой затолкать в микроавтобус. Однако происходящее заметили операторы FPV-дрона и помешали «бусификации».

Ранее сотрудники ТЦК в Одессе силой затащили мужчину в микроавтобус прямо с дороги.

 
