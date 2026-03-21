США высвободили первую нефть из стратегического резерва

Минэнерго: США высвободили 42,5 млн баррелей нефти из стратегического резерва
Власти США предоставили американским нефтяным компаниям первые 42,5 млн баррелей нефти из стратегического резерва из запланированных 172 млн баррелей. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте министерства энергетики страны.

Согласно этому документу, Соединенные Штаты приступили к первой фазе извлечения нефти в объеме 42,5 млн баррелей из запаса. Поставки начались 20 марта.

При этом в Минэнерго рассчитывают, что в будущем компании, которые получат нефть из стратегического резерва, пополнят его на 55 млн баррелей.

19 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни могут снять санкции с иранской нефти в море. Он также допустил, что страна может выпустить на рынок дополнительный объем нефти из стратегического резерва для снижения цен.

Позднее Бессент заявил, что новая лицензия США на продажу иранской нефти и нефтепродуктов даст возможность оперативно вывести на мировые рынки примерно 140 млн баррелей топлива.

Ранее стало известно, когда нефть может подорожать до $180.

 
