США высвободили первую нефть из стратегического резерва

Власти США предоставили американским нефтяным компаниям первые 42,5 млн баррелей нефти из стратегического резерва из запланированных 172 млн баррелей. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте министерства энергетики страны.

Согласно этому документу, Соединенные Штаты приступили к первой фазе извлечения нефти в объеме 42,5 млн баррелей из запаса. Поставки начались 20 марта.

При этом в Минэнерго рассчитывают, что в будущем компании, которые получат нефть из стратегического резерва, пополнят его на 55 млн баррелей.

19 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни могут снять санкции с иранской нефти в море. Он также допустил, что страна может выпустить на рынок дополнительный объем нефти из стратегического резерва для снижения цен.

Позднее Бессент заявил, что новая лицензия США на продажу иранской нефти и нефтепродуктов даст возможность оперативно вывести на мировые рынки примерно 140 млн баррелей топлива.

