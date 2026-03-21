Президент России Владимир Путин на сегодняшний день находится в наилучшем геополитическом положении по сравнению с предыдущими годами. Об этом пишет AntiDiplomatico со ссылкой на украинских аналитиков.

«По мнению украинских обозревателей, лояльных киевскому режиму, на фоне проблем Киева, связанных с поставками противоракетного оружия Украине, Путин, возможно, находится в наилучшем геополитическом положении за последние годы», — отмечается в публикации.

На эту ситуацию повлияли ряд факторов. В первую очередь это касается ослабления санкционного давления на Москву, а также дополнительных доходов, получаемых Россией на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Из-за эскалации в этом регионе Европа начала сталкиваться с определенными трудностями, что тоже снижает внимание европейцев к проблемам Украины.

Мирные переговоры по Украине буксуют на фоне эскалации на Ближнем Востоке, при этом Киев опасается, что внимание США окончательно смещается к Ирану.

На Западе же заявления американского лидера Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе США из мирных переговоров по Украине назвали подарком президенту России Владимиру Путину.



