Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

На Западе сделали заявление о выигрышном положении Путина

AntiDiplomatico: Путин сейчас находится в наилучшем геополитическом положении
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на сегодняшний день находится в наилучшем геополитическом положении по сравнению с предыдущими годами. Об этом пишет AntiDiplomatico со ссылкой на украинских аналитиков.

«По мнению украинских обозревателей, лояльных киевскому режиму, на фоне проблем Киева, связанных с поставками противоракетного оружия Украине, Путин, возможно, находится в наилучшем геополитическом положении за последние годы», — отмечается в публикации.

На эту ситуацию повлияли ряд факторов. В первую очередь это касается ослабления санкционного давления на Москву, а также дополнительных доходов, получаемых Россией на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Из-за эскалации в этом регионе Европа начала сталкиваться с определенными трудностями, что тоже снижает внимание европейцев к проблемам Украины.

Мирные переговоры по Украине буксуют на фоне эскалации на Ближнем Востоке, при этом Киев опасается, что внимание США окончательно смещается к Ирану.

На Западе же заявления американского лидера Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе США из мирных переговоров по Украине назвали подарком президенту России Владимиру Путину.

Ранее стала известна дата переговоров США и Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!