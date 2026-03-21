Хинштейн рассказал о последствиях атаки ВСУ на Курскую область

Хинштейн: в результате атак ВСУ на Курскую область пострадавших и разрушений нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 13 раз за сутки пытались атаковать Курскую область. В результате пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его данным, в период с 09:00 20 марта до 07:00 21 марта в регионе ликвидировали семь украинских беспилотников различного типа. Также ВСУ шесть раз применяли артиллерию по отселенным районам области.

15 марта беспилотник ВСУ атаковал поселок Коренево в Курской области, из-за чего пострадали три человека. Хинштейн добавил, что пострадавшим оказали первую помощь и вскоре доставят в Курскую областную больницу.

11 марта иностранный волонтер не выжил при атаке беспилотника квадрокоптерного типа ВСУ. Глава Курской области пояснил, что инцидент произошел ночью на автодороге Дьяконово — Суджа. Дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате множественные ранения получил 40-летний водитель — волонтер, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис.



Ранее в Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадали два человека.