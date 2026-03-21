К юбилею Станислава Говорухина пройдет марафон на ТВ

Фильмы «Десять негритят» и «Место встречи изменить нельзя» покажут к юбилею Говорухина
29 марта 90-летие отпраздновал бы советский и российский режиссер, сценарист, актер, народный артист РФ Станислав Говорухин. Как сообщил «Газете.Ru» телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», в этот день пройдет марафон его фильмов. 

Начнет кинопоказ в 09:20 семейная картина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», созданная по произведению Марка Твена. Фильм стал дебютом в кино для актера Владислава Галкина, исполнившего роль Гека, и актрисы Марии Мироновой, сыгравшей Бекки. 

В 12:55 программу продолжит «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» по мотивам романа Даниеля Дефо. Главную роль в фильме исполнил Леонид Куравлев. В год выхода картину посмотрело более 26 млн зрителей. 

В 14:35 зрители увидят детектив «Десять негритят» — экранизацию романа Агаты Кристи. Критики отмечали гнетущую атмосферу, созданную режиссером в картине, и следование духу произведения знаменитой писательницы. В качестве образа зловещего замка выступила крымская достопримечательность «Ласточкино гнездо». 

Сразу после, в 17:00, телеканал покажет самый знаменитый фильм режиссера — «Место встречи изменить нельзя», созданный по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». При создании режиссерского сценария Говорухин переписал ряд эпизодов и изменил финал. Премьера сериала на телевидении была приурочена ко Дню милиции. 

Завершит марафон в 00:00 приключенческая картина «В поисках капитана Гранта» по произведению Жюля Верна. В качестве музыкальной темы к фильму режиссёр использовал увертюру Исаака Дунаевского, написанную к предыдущей советской экранизации романа. 

Ранее на ТВ прошел марафон к 100-летию Александра Зацепина.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!