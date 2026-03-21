Появилось видео задержания агента Киева, оформившего более 1000 сим-карт

ФСБ показало видео задержания агента Киева, оформившего на себя 1000 сим-карт

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры задержания 34-летнего жителя Мордовии, который по заданию украинской разведки оформил у сотовых операторов более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций. Об этом сообщает РИА Новости.

На обнародованном видео показано, как сотрудники спецслужбы задерживают на улице злоумышленника, когда тот проходил мимо фургона, где находились силовики. Задержанного доставили в управление ФСБ РФ по Республике Мордовия.

В ходе допроса установлено, что предприниматель из Саранска стал сотрудничать с представителем ГУР минобороны Украины: в период с августа по октябрь 2025 года он оформил у российских операторов связи более 1000 сим-карт и десять виртуальных станций, доступ к которым предоставлял украинским кураторам за оплату. Оборудование использовалось для дистанционного мошенничества в отношении россиян, а также подрывной деятельности, уточнили в ФСБ.

Для того, чтобы скрыть финансовые операции, все деньги жителю Мордовии переводили на созданные им криптокошельки.

Мужчину задержали, он признал свою вину в совершении противоправных действий.

Ранее в двух российских городах пресекли деятельность мошеннических кол-центров.

 
