США приостановили эвакуацию из Афганистана из-за случаев кори

Операция по эвакуации из Афганистана была приостановлена из-за обнаружения случаев заболевания корью. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter Белого дома.

Она уточнила, что прекращения операции потребовали в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. По ее словам, корь была выявлена у четырех афганцев, которые недавно прибыли в Соединенные Штаты.

Эти пациенты находятся на карантине, добавила Псаки.

Ранее сообщалось, что музыканты Афганского женского оркестра и сотрудники Национального института музыки Афганистана не смогли эвакуироваться из аэропорта Кабула из-за спящего талиба. Музыканты пытаются покинуть страну, боясь преследований со стороны талибов (организация запрещена в России).

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. США завершили военную кампанию в стране, полностью выведя войска 31 августа.