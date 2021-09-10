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Кузнецова выступила за запрет освобождения педофилов с назначением штрафа

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Следует исключить возможность, чтобы назначением судебного штрафа, можно было освободиться от уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. За это выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС.

Кузнецова дала оценку внесенному партией «Единая Россия» законопроекту о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов, которые совершили насилие над несовершеннолетними.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка указала, что поддерживает и считает необходимой инициативу усиления уголовной ответственности для педофилов. «Наша цель — максимально защитить детей, обеспечить их безопасность», — заявила Кузнецова.

Сейчас, согласно УК, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением штрафа. Для этого необходимо «возместить ущерб» или » загладить причиненный преступлением вред».

Ранее Кузнецова предложила ставить специальные штампы в паспортах россиян, которые совершили преступление против половой неприкосновенности детей. Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный назвали идею неоднозначной.

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