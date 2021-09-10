Опрос: работа раздражает почти две трети россиян

Почти две третий россиян (58%) раздражает работа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследовании Райффайзенбанка.

По словам 46% опрошенных, их бесят отношения с коллегами, а 34% не нравится руководитель.

«Третье место в антирейтинге заняла необходимость носить маски (31%), которая опередила шум и разговоры в офисе (19%), а также войны за кондиционер (11%). При этом люди без масок раздражают 12% опрошенных, в то время как люди в масках – всего 6%», — говорится в исследовании.

Отмечается, что россияне достаточно терпимы с раздражающими факторами. Так, 51% опрошенных старается не обращать на негативные моменты внимания.

При этом ничего не бесит только 5% респондентов.

Исследование проводилось среди 1,3 тыс. крупных городов России старше 20 лет в августе 2021 года.

Ранее сообщалось, что свыше половины российских работников могут столкнуться с депрессией после отпуска.