РКН предупредил о мошенниках, представляющихся его сотрудниками

Злоумышленники собирают персональные данные под видом сотрудников Роскомнадзора. Об этом сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте».

Роскомнадзор подробно описал мошенническую схему. Аферисты звонят якобы из РКН и сообщают о попытке смены абонентского номера. Затем они предлагают проверить, не используются ли персональные данные третьими лицами, пугая, что на проверяемы номер оформлен кредит.

«РКН предупреждает: мы не звоним пользователям, не раскрываем персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях. У операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на госуслугах», — подчеркнули в ведомстве.

Наличие кредита готовы подтвердить самозванные сотрудники Центрального банка.

«Мнимый Центробанк подтверждает заявления мнимого Роскомнадзора. Оператор даже готов отправить копию кредитного договора, составленного на имя пользователя, через мессенджер. Фейковый договор выглядит достаточно убедительно, чтобы пользователь поверил в его подлинность», — написал Роскомнадзор.

Ранее стало известно, что мессенджер Viber закроет мошенникам доступ к россиянам.