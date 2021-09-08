Шойгу: Зиничев погиб как настоящий спасатель

Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель, добавив, что в жизни он был таким же. Об этом сообщает ТАСС..

«Выражаю соболезнования в связи с гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни», — приводит слова министра обороны агентство.

Он отметил, что Зиничев был профессиональным, высокоответственным, очень преданным своему делу человеком.

«Нам будет очень не хватать его. Мы всегда будем помнить Евгения Николаевича… Помнить таким, каким он остался в нашей памяти, жизни. Каким он был многие годы служения нашей стране, служения Отечеству», — сказал Шойгу.

Ранее стало известно, что тело Зиничева в среду, 8 сентября, спецрейсом доставят в Москву.

Глава МЧС погиб во время учений в Норильске, спасая упавшего в воду оператора. Министр находился с рабочей поездкой в Норильске в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне 7–8 сентября по поручению президента России Владимира Путина.