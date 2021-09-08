Погиб оператор, которого пытался спасти Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев пытался спасти оператора, который сорвался в воду, но в результате погибли оба. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что министра вместе с пострадавшим эвакуировали на вертолете и доставили в больницу. Врачам не удалось их спасти.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что Зиничев с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду, пытаясь его спасти, министр прыгнул в воду и разбился о выступавший камень.

8 сентября стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. Трагическая гибель главы министерства произошла во время того, когда он спасал человека.

Зиничев стал главой МЧС в мае 2018 года. Он также являлся членом Совбеза России. Ему было 55 лет.

Глава МЧС находился с рабочей поездкой в Норильске в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне 7–8 сентября по поручению президента России Владимира Путина.