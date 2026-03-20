Житель Тайваня перенес операцию на мозге после поездки на американских горках

OC: мужчина получил кровоизлияние в мозг после катания на американских горках
Житель Тайваня перенес операцию на мозге после поездки на американских горках, пишет Oddity Central.

Сразу после окончания поездки он почувствовал недомогание, но списал его на временное явление. Головокружение не проходило всю ночь, а состояние продолжало ухудшаться. Вернувшись на Тайвань, мужчина столкнулся с усиливающимися головными болями, которые нарастали в течение нескольких месяцев. Компьютерная томография на первых порах не выявила отклонений.

Однако в марте 2026 году ему стало резко хуже: он потерял сознание прямо в постели и был экстренно госпитализирован. Новое обследование показало тяжелое субдуральное кровоизлияние. Пациенту провели операцию по удалению скопившейся в черепной коробке крови.

Врачи пояснили, что причиной стало не обычное нарушение мозгового кровообращения, а хроническое кровотечение, вызванное интенсивной внешней тряской. Один из медиков прямо спросил мужчину, не катался ли он недавно на американских горках.

Специалисты объясняют подобные риски возрастными изменениями: после 40 лет мозг слегка уменьшается в объеме, из-за чего между ним и черепом образуется больше свободного пространства. Это позволяет ему смещаться при резких ускорениях и торможениях. В сочетании с потерей эластичности сосудов это может привести к их разрыву.

Ранее в катавшуюся на американских горках женщину врезалась утка.

 
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
