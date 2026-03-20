Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Лукашенко рассказал, в чем выгода белорусов видеть его на посту президента

Лукашенко: я выгодный президент, потому что не держусь за власть
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стремится удерживать власть и готов к смене руководства страны по итогам выборов. Лидера страны цитирует БелТА.

«Я для белорусов выгодный президент. Выгодный в том, что я не держусь за власть. Если кто-то иначе думает, дурак полный. Я не думаю о том, как ее сохранить. Я уже вот так этого наелся», — сказал Лукашенко.

По его словам, он не рассматривает власть с точки зрения личной выгоды. Лидер страны подчеркнул, что воспринимает свою должность как ответственность, возложенную на него народом.

«Не понравится большинству народа — скоро выборы, изберете нового президента. Я этого не боюсь», — отметил он.

В декабре 2025 года Лукашенко заявил, что не держится посиневшими пальцами за власть. В то же время он отметил, что поползновений в сторону «революционной» борьбы против существующего государственного строя быть не должно. Для смены власти существуют выборы, добавил глава государства.

В сентябре Лукашенко признался, что перебирает кандидатуры преемника на должность президента страны. Он отметил, что потенциальный кандидат на пост лидера страны должен будет забыть о своей личной жизни, отметив, что такого понятия у него не будет. Политик подчеркнул, что сейчас вокруг Белоруссии сложилась «очень сложная ситуация», и желательно, чтобы это был «крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха».

Ранее Лукашенко заявил, что президентами не становятся, а рождаются.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!