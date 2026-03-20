Лукашенко рассказал, в чем выгода белорусов видеть его на посту президента

Лукашенко: я выгодный президент, потому что не держусь за власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стремится удерживать власть и готов к смене руководства страны по итогам выборов. Лидера страны цитирует БелТА.

«Я для белорусов выгодный президент. Выгодный в том, что я не держусь за власть. Если кто-то иначе думает, дурак полный. Я не думаю о том, как ее сохранить. Я уже вот так этого наелся», — сказал Лукашенко.

По его словам, он не рассматривает власть с точки зрения личной выгоды. Лидер страны подчеркнул, что воспринимает свою должность как ответственность, возложенную на него народом.

«Не понравится большинству народа — скоро выборы, изберете нового президента. Я этого не боюсь», — отметил он.

В декабре 2025 года Лукашенко заявил, что не держится посиневшими пальцами за власть. В то же время он отметил, что поползновений в сторону «революционной» борьбы против существующего государственного строя быть не должно. Для смены власти существуют выборы, добавил глава государства.

В сентябре Лукашенко признался, что перебирает кандидатуры преемника на должность президента страны. Он отметил, что потенциальный кандидат на пост лидера страны должен будет забыть о своей личной жизни, отметив, что такого понятия у него не будет. Политик подчеркнул, что сейчас вокруг Белоруссии сложилась «очень сложная ситуация», и желательно, чтобы это был «крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха».

Ранее Лукашенко заявил, что президентами не становятся, а рождаются.