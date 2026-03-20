Продавец обманул клиента, который выиграл в €1,5 млн в лотерею, и забрал билет себе

В Баварии мужчина лишился выигрыша в лотерею в €1,5 млн из-за сотрудника заправки, пишет Bild.

Инцидент произошел в апреле 2024 года в общине Грасбрунн под Мюнхеном. Местный житель принес билет лотерии Spiel 77 на проверку в кассу заправки. Кассир Патрик Д. заметил крупный выигрыш в 1 477 777 евро, но сообщил клиенту, что тот ничего не выиграл. Тогда мужчина оставил его на стойке и ушел. Сотрудник забрал билет себе, а в июле попытался получить приз лично в штаб-квартире лотереи.

Однако персонал заподозрил неладное во время собеседования с «победителем». Обученные специалисты заметили, что мужчина работал в той самой точке продажи, куда сдали билет, хотя по правилам сотрудники не имеют права покупать билеты на своем месте работы. Лотерея отказала в выплате и сообщила в полицию. Проверка подтвердила, что изначально билет принадлежал другому человеку. Настоящий владелец пока не установлен, а без чека он не сможет претендовать на деньги.

Патрик Д. предстал перед судом и признал вину. Ему назначили 15 месяцев условно за мошенничество. Адвокат осужденного, Клаус Виттманн, заявил, что его клиент невиновен, а со стороны игрока было безрассудно полагаться на устную информацию и не перепроверить сказанное.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $3,5 млн, играя одними числами 22 года.