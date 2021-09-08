Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала подробности гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — сообщила главред.

8 сентября стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. Трагическая гибель главы министерства произошла во время того, когда он спасал человека.

Зиничев стал главой МЧС в мае 2018 года. Он также являлся членом Совбеза России. Ему было 55 лет.