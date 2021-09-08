Спасение ребенка после взрыва газа в Ногинске сняли на видео

Сотрудники экстренного ведомства, прибывшие на место ЧП после взрыва газа в ногинской девятиэтажке, спасли девочку. Она осталась без взрослых на втором этаже жилого дома, кадры операции появились в Telegram-канале Baza.

В настоящий момент спасенному ребенку ничего не угрожает.

Согласно данным СК по Московской области, в результате происшествия погибли двое человек. Жертвами стали мужчина и женщина, сообщил ТАСС.

«Предварительно, пять пострадавших и двое погибших. Погибли мужчина и женщина, их личность устанавливается», — добавила помощник руководителя Главного следственного управления ведомства Анна Тертичная.

В 7.01 на место прибыли спасатели ПСЧ-38, приступившие к осмотру местности. Как выяснилось, произошло обрушение стены на втором, третьем и четвертом этажах в доме на улице 28 июня. Всего было повреждено пять квартир. Проведена эвакуация 173 человек, живших в доме. На пятом этаже обрушилось межэтажное перекрытие. Возгорания после взрыва не случилось.

Ранее сообщалось, что под завалами после взрыва газа в Ногинске могут находиться два человека.