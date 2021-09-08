В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло произошло в районе города Акапулько в юго-западном штате Герреро на тихоокеанском побережье Мексики. Об этом в Twitter сообщила Национальная сейсмологическая служба.

«Предварительные данные — землетрясение магнитудой 6,9 в 14 километрах на юго-восток от Акапулько (зафиксировано в 20.47 (4.47 мск)) на глубине 10 километров», — указано в сообщении.

В столице Мексики, городе Мехико, сработала система оповещения. По словам мэра мексиканской столицы, повреждений в Мехико после сильного землетрясения на юге страны нет.

Ранее сообщалось, что мексиканские сейсмологи нашли в ацтекском манускрипте 500-летней давности древнейшие письменные свидетельства землетрясений в Северной и Южной Америке. Кодекс Теллериано-Ременсис описывает 12 катаклизмов, случившихся в XV-XVI веках. Ацтеки считали, что нынешний мир будет уничтожен именно землетрясениями.