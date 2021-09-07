В Казани отправили в СИЗО личного помощника организатора пирамиды Finiko

Казанский районный суд заключил под стражу Ильгиза Шакирова — личного помощника основателя финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шакирова Ильгиза Равиловича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 23 суток, то есть до 28 сентября 2021 года», — огласил решение судья.

Ходатайство следствия было поддержано стороной обвинения. Адвокат задержанного просил отложить рассмотрение ходатайства, мотивировав просьбу тем, что защита не успела подготовить характеристики Шакирова.

Ранее был арестован сооснователь пирамиды Кирилл Доронин.

По версии следствия, с июня 2018-го по декабрь 2020 года представители Finiko занимались привлечением средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячные высокие проценты. В действительности Finiko никакой инвестиционной деятельности не вела.

Сумма ущерба, предварительно, оценивается в 70 млн рублей. МВД получило более 100 заявлений от обманутых вкладчиков.