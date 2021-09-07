Пожар начался в заповеднике, где живет отшельница Агафья Лыкова

Пожар начался на территории заповедника «Хакасский», горят постройки недалеко от дома знаменитой сибирской отшельницы Агафьи Лыковой. Об этом сообщает ИА «Хакасия».

По данным агентства, сгорели два дома, огонь перекинулся на третий. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная свеча. Самой Лыковой удалось спастись, она не пострадала.

Иные подробности не приводятся.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которых геологи нашли в 1978 году в Западных Саянах.

Лыкова въехала в новый дом 10 марта этого года. Объект, расположенный на территории заповедника «Хакасский», был построен при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски.