Подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе нарушал условия надзора

Виктор Пестерников, подозреваемый в убийстве двух 10-летних школьниц в городе Киселевск в Кемеровской области, дважды нарушал условия надзора после освобождения из колонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, после обоих нарушений полиция ограничивалась административным наказанием в виде предупреждения.

Виктор Пестерников в 2009 году был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение преступлений, по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в прежней редакции этой статьи УК).

Согласно российскому законодательству, за освобожденными из мест лишения свободы ведется административный надзор. Таких граждан могут обязать отмечаться в полиции, запретить посещать общественные места и пр.

Пестерников, в частности, был обязан на протяжении восьми лет дважды в месяц отмечаться в полиции, возвращаться домой к 22 часам, также ему запретили посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы городского округа, где он жил, и посещать места общественного питания, где продают алкоголь.

Следственный комитет России подтвердил, что подозреваемый в похищении детей Виктор Пестерников задержан. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девочек и показал место, где было совершено преступление. Там обнаружили тела школьниц.