В одной из дагестанских школ девочкам запретили приходить в школу с непокрытой головой

В школе в поселке Маджалис Кайтагского района Дагестана девочкам запретили приходить на занятия с непокрытой головой, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Инициатива ввести в школьный устав требование для девочек носить платок и запрет на ношение штанов поступила от завуча. Родители школьников утверждают, что новые требования появились в этом учебном году — раньше никто не запрещал приходить в школу в светской одежде.

Кроме того, родители школьников сообщили, что руководство школы аргументировало изменения в школьном уставе тем, что в школе якобы такие же правила, что и в храме.

В министерстве образования Дагестана заявили, что проведут проверку сельской школы Маджалиса, однако отметили, что каждая школа сама решает, какой внешний вид должен быть у учеников.

Ранее движение «Талибан (организация запрещена в России)», захватившее власть в Афганистане, обязало студенток носить никабы.